Трамп надеется, что РФ согласится на прекращение огня на Украине

«Теперь это зависит от России», — считает американский лидер. Он комментировал ситуацию вокруг Украины в свете состоявшихся 11 марта переговоров в Джидде. «Люди едут в Россию, пока мы с вами тут разговариваем», — отметил Трамп, не вдаваясь в детали и, по всей видимости, имея в виду анонсированный ранее визит своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву. «Будем надеяться, мы сможем получить прекращение огня от России», — сказал глава вашингтонской администрации.