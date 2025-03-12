Трамп надеется, что РФ согласится на прекращение огня на Украине

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются, что Россия даст согласие на прекращение огня на Украине, и американские эмиссары едут в Москву обсуждать этот блок вопросов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьером Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.
«Теперь это зависит от России», — считает американский лидер. Он комментировал ситуацию вокруг Украины в свете состоявшихся 11 марта переговоров в Джидде. «Люди едут в Россию, пока мы с вами тут разговариваем», — отметил Трамп, не вдаваясь в детали и, по всей видимости, имея в виду анонсированный ранее визит своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву. «Будем надеяться, мы сможем получить прекращение огня от России», — сказал глава вашингтонской администрации.
При этом он отметил, не конкретизируя высказывания, что уже получил некие позитивные сигналы. «Я получил некоторые позитивные послания. Однако позитивное послание ничего не означает», — заявил президент. По его словам, нужны конкретные дела. «Ситуация очень серьезная. Это ситуация, которая может привести к третьей мировой войне», — подчеркнул Трамп.
11 марта делегации США и Украины провели переговоры в Джидде. В совместном заявлении по их итогам говорится, в частности, о том, что Киев готов на 30-дневное прекращение огня и подписание соглашения с Вашингтоном о минералах. Взамен США пообещали немедленно возобновить военную помощь и передачу разведданных Украине.
Трамп объявил, что в Вашингтоне намерены провести переговоры с российской стороной «позднее сегодня или завтра». Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что контакты между представителями двух стран состоятся в течение ближайших нескольких дней.