Последние зарубежные новости за 12 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Times: результаты выборов в Гренландии разочаруют Трампа
Партия Demokraatit одержала «неожиданную победу», набрав 29,9%. Гренландцы поддерживают медленное отделение от Дании, отвергая идеи Трампа о продаже острова.
NYT: cотрудникам USAID приказали уничтожить секретные документы
Руководство USAID направило сотрудникам указание на уничтожение содержимого сейфов и папок с засекреченными документами. В начале своего президентского срока Дональд Трамп запустил механизм ликвидации агентства, назвав агентство «преступной организацией».
Politico: Келлог отодвинут от попыток урегулирования на Украине
Кит Келлог, спецпосланник США по Украине и России, фактически отодвинут из американо-украинских переговоров в Джидде. Это отражает рост влияния скептически настроенных чиновников в администрации Трампа.
WSJ: Китай изучает океанское дно для повышения военного потенциала
Китайские суда исследуют рельеф дна, морские течения и состав воды у берегов нескольких стран. Некоторые эксперты считают, что это связано с добычей ископаемых, другие опасаются военного или разведывательного использования данных.
Forbes сообщил о бегстве подразделений ВСУ из Курской области
Сильнейшие подразделения украинской армии покидают Курскую область. По данным журнала, ВС РФ перекрыли украинские линии снабжения с помощью массового удара беспилотников.