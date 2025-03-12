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Последние зарубежные новости за 12 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 12 марта 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Times: результаты выборов в Гренландии разочаруют Трампа

Источник: AP 2024

Партия Demokraatit одержала «неожиданную победу», набрав 29,9%. Гренландцы поддерживают медленное отделение от Дании, отвергая идеи Трампа о продаже острова.

NYT: cотрудникам USAID приказали уничтожить секретные документы

Источник: Reuters

Руководство USAID направило сотрудникам указание на уничтожение содержимого сейфов и папок с засекреченными документами. В начале своего президентского срока Дональд Трамп запустил механизм ликвидации агентства, назвав агентство «преступной организацией».

Politico: Келлог отодвинут от попыток урегулирования на Украине

Источник: AP 2024

Кит Келлог, спецпосланник США по Украине и России, фактически отодвинут из американо-украинских переговоров в Джидде. Это отражает рост влияния скептически настроенных чиновников в администрации Трампа.

WSJ: Китай изучает океанское дно для повышения военного потенциала

Китайские суда исследуют рельеф дна, морские течения и состав воды у берегов нескольких стран. Некоторые эксперты считают, что это связано с добычей ископаемых, другие опасаются военного или разведывательного использования данных.

Forbes сообщил о бегстве подразделений ВСУ из Курской области

Сильнейшие подразделения украинской армии покидают Курскую область. По данным журнала, ВС РФ перекрыли украинские линии снабжения с помощью массового удара беспилотников.