Трамп предупредил о «разрушительных» вещах в качестве рычагов давления на Россию

«Есть вещи, неприятные вещи в финансовом смысле, которые можно сделать. Я могу сделать что-нибудь финансово. Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу достичь мира. Я хочу видеть мир. Но в финансовом смысле мы можем сделать очень плохие для России вещи, разрушительные. Но я не хочу этого, потому что я хочу увидеть мир», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Во вторник, 11 марта, в саудовской Джидде прошла встреча американской и украинской делегаций. По итогам девятичасовых переговоров Украина согласилась на полное прекращение огня на 30 дней, взамен США пообещали немедленно возобновить предоставление Киеву разведданных и «помочь ему в сфере безопасности». Вашингтон обещал передать это предложение Москве по «различным каналам».