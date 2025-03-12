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Трамп предупредил о «разрушительных» вещах в качестве рычагов давления на Россию

Президент США Дональд Трамп рассказал, что не хочет применять рычаги давления на Россию, потому что не это не будет способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Однако он подчеркнул, что ждет согласие Кремля на немедленное прекращение огня, добавив, что в Москву уже отправилась американская делегация.

Источник: DENIS BALIBOUSE/EPA/TASS

«Есть вещи, неприятные вещи в финансовом смысле, которые можно сделать. Я могу сделать что-нибудь финансово. Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу достичь мира. Я хочу видеть мир. Но в финансовом смысле мы можем сделать очень плохие для России вещи, разрушительные. Но я не хочу этого, потому что я хочу увидеть мир», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Во вторник, 11 марта, в саудовской Джидде прошла встреча американской и украинской делегаций. По итогам девятичасовых переговоров Украина согласилась на полное прекращение огня на 30 дней, взамен США пообещали немедленно возобновить предоставление Киеву разведданных и «помочь ему в сфере безопасности». Вашингтон обещал передать это предложение Москве по «различным каналам».