Вэнс анонсировал очные и телефонные контакты с Россией по Украине

«У нас есть беседы [с представителями РФ] по телефону и лично с нашими представителями в следующие несколько дней», — сказал он на мероприятии, которое транслировалось на YouTube-канале британской газеты The Sun.
Вице-президент добавил, что США находятся в благоприятном положении после того, как Украина выразила готовность к прекращению огня.
Ранее, 11 марта, президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен получить согласие российского лидера Владимира Путина на прекращение огня на Украине. Он подчеркнул, что собирается провести разговор с президентом РФ на этой неделе. По словам Трампа, представители стран в ближайшие несколько суток встретятся для обсуждения украинского конфликта.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в ближайшее время у России запланированы контакты с представителями США, на которых Москва рассчитывает получить информацию о результатах встречи украинской и американской делегаций, которая прошла в городе Джидде в Саудовской Аравии 11 марта.