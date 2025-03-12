Вэнс анонсировал очные и телефонные контакты с Россией по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в ближайшее время у России запланированы контакты с представителями США, на которых Москва рассчитывает получить информацию о результатах встречи украинской и американской делегаций, которая прошла в городе Джидде в Саудовской Аравии 11 марта.