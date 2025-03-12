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Вэнс анонсировал очные и телефонные контакты с Россией по Украине

Представители США и России проведут очные и телефонные контакты по украинской проблематике в следующие несколько дней. Об этом 12 марта заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс во время встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.

Источник: AP 2024

«У нас есть беседы [с представителями РФ] по телефону и лично с нашими представителями в следующие несколько дней», — сказал он на мероприятии, которое транслировалось на YouTube-канале британской газеты The Sun.

Вице-президент добавил, что США находятся в благоприятном положении после того, как Украина выразила готовность к прекращению огня.

Ранее, 11 марта, президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен получить согласие российского лидера Владимира Путина на прекращение огня на Украине. Он подчеркнул, что собирается провести разговор с президентом РФ на этой неделе. По словам Трампа, представители стран в ближайшие несколько суток встретятся для обсуждения украинского конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в ближайшее время у России запланированы контакты с представителями США, на которых Москва рассчитывает получить информацию о результатах встречи украинской и американской делегаций, которая прошла в городе Джидде в Саудовской Аравии 11 марта.