Зеленский: Украина не признает утрату территорий на возможных переговорах с РФ

«Президент [России Владимир] Путин неоднократно об этом говорил, что, когда мы говорим о возможной базе для диалога в виде стамбульских договоренностей, которые были сверстаны, договорены и парафированы, [надо учесть, что] с тех пор ситуация на земле поменялась. И только слепой может этого не видеть и глухой — не хотеть этого слышать», — объяснил он.