Трамп озвучил свой план по урегулированию конфликта на Украине

«Поэтому мы также обсудили землю и другие вещи, которые с этим связаны. Мы не просто делаем это и говорим о прекращении огня, мы знаем, о каких территориях мы говорим, отступили от них или нет. Знаете, мы обсудили много деталей о том, от чего нужно отказаться, потому что мы не хотим тратить время».