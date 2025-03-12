Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: Уолц созвонился с российским коллегой

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц 12 марта провел телефонный разговор с российским коллегой, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. С кем именно связался Уолц, она не уточнила.

Источник: AP 2024

«Команда президента продолжает поддерживать контакты с российской стороной. Сегодня советник по национальной безопасности Майк Уолтц провел телефонный разговор со своим российским коллегой в стремлении положить конец этому конфликту и заключить мирное соглашение», — сказала Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News.

«В любом хорошем плане, в любой хорошей сделке обе стороны будут немного довольны чем-то, но именно так вы ведете переговоры о хорошей сделке, и именно над этим вчера в Саудовской Аравии усердно работали госсекретарь Рубио и наш советник по национальной безопасности Опять же речь идет о долгосрочном мире и стабильности», — отметила пресс-секретарь Белого дома.

На переговорах с США, которые состоялись 11 марта в Саудовской Аравии, Украина согласилась на 30-дневное прекращении огня. Теперь это предложение администрация Дональда Трампа намерена обсудить с российскими коллегами. Москва пока свою позицию по этому вопросу не озвучила. Кремль призвал дождаться деталей с переговоров в Джидде. МИД России не исключал контакты с США в ближайшие дни.