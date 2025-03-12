Белый дом: Уолц созвонился с российским коллегой

«В любом хорошем плане, в любой хорошей сделке обе стороны будут немного довольны чем-то, но именно так вы ведете переговоры о хорошей сделке, и именно над этим вчера в Саудовской Аравии усердно работали госсекретарь Рубио и наш советник по национальной безопасности Опять же речь идет о долгосрочном мире и стабильности», — отметила пресс-секретарь Белого дома.