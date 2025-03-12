Путин поручил рассмотреть создание зоны безопасности вдоль госграницы

В ходе совещания Герасимов сообщил Путину, как российские силы застали врасплох ВСУ, неожиданно пройдя через газотранспортную трубу к Судже. Он отметил, что этот манёвр нарушил оборону противника и способствовал развитию наступления в Курской области.