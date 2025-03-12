Путин поручил рассмотреть создание зоны безопасности вдоль госграницы

«Полностью освободить территорию Курской области. Восстановить положение вдоль линии государственной границы. И конечно нужно подумать о создании в будущем зоны вдоль государственной границы», — сказал президент.
Полное видео совещания Владимира Путина на одном из приграничных пунктов управления ВС РФ в Курской области. Видео © Telegram / news_kremlin.
В ходе совещания Герасимов сообщил Путину, как российские силы застали врасплох ВСУ, неожиданно пройдя через газотранспортную трубу к Судже. Он отметил, что этот манёвр нарушил оборону противника и способствовал развитию наступления в Курской области.