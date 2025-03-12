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Путин потребовал считать террористами боевиков ВСУ в Курской области

Находящиеся на территории Курской области украинские военные по закону считаются террористами и требуют к себе такого отношения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, проведший совещание на одном из приграничных пунктов управления ВС РФ.

Источник: Life.ru

«Люди, которые находятся на территории Курской области, совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействуют нашим вооружённым силам, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами», — объяснил президент.

Так, по словам Путина, их действия квалифицирует Генеральная прокуратура России, а Следственный комитет возбудил уголовное дело именно по статье о терроризме. Верховный главнокомандующий уточнил, что ко взятым в плен боевикам в Курской области Москва должна относится как к террористам.

Напомним, президент России Владимир Путин 12 марта впервые посетил Курскую область с момента вторжения ВСУ в 2024 году и провёл совещание. В ходе него глава государства поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить украинских боевиков в приграничье, а также рассмотреть создание зоны безопасности вдоль госграницы.