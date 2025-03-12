Путин потребовал считать террористами боевиков ВСУ в Курской области

Так, по словам Путина, их действия квалифицирует Генеральная прокуратура России, а Следственный комитет возбудил уголовное дело именно по статье о терроризме. Верховный главнокомандующий уточнил, что ко взятым в плен боевикам в Курской области Москва должна относится как к террористам.