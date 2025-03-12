Путин потребовал считать террористами боевиков ВСУ в Курской области

«Люди, которые находятся на территории Курской области, совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействуют нашим вооружённым силам, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами», — объяснил президент.
Так, по словам Путина, их действия квалифицирует Генеральная прокуратура России, а Следственный комитет возбудил уголовное дело именно по статье о терроризме. Верховный главнокомандующий уточнил, что ко взятым в плен боевикам в Курской области Москва должна относится как к террористам.
Напомним, президент России Владимир Путин 12 марта впервые посетил Курскую область с момента вторжения ВСУ в 2024 году и провёл совещание. В ходе него глава государства поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить украинских боевиков в приграничье, а также рассмотреть создание зоны безопасности вдоль госграницы.