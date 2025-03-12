Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Иностранные наемники ВСУ не защищены Женевской конвенцией о пленных

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании в Курской области подчеркнул, что российские силы обязаны гуманно относиться ко всем пленным. Однако иностранные наёмники ВСУ не получают защиту согласно Женевской конвенции.

Источник: Life.ru

«Мы ко всем людям относимся и должны в будущем относиться гуманно — ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить, что иностранные наёмники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», — сказал президент.

Также Путин поблагодарил весь личный состав за проделанную работу. Он выразил уверенность, что в ближайшие дни Курская область полностью освободится от противника.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту, что бойцы освободили более 1100 квадратных километров в приграничье Курской области. Всего было зачищено 86% площади, которая ранее находилась под контролем противника.