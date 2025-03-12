Путин: Иностранные наемники ВСУ не защищены Женевской конвенцией о пленных

«Мы ко всем людям относимся и должны в будущем относиться гуманно — ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить, что иностранные наёмники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», — сказал президент.