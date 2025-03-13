Рубио оценил сроки начала перемирия на Украине при согласии России

На следующий день Reuters со ссылкой на российские источники сообщил, что президент Владимир Путин вряд ли поддержит предложение о прекращении огня. По словам собеседников агентства, любое соглашение должно учитывать успехи России на поле боя и ее интересы. Источники отметили, что Москве нужно будет обсудить условия перемирия и получить гарантии, без конкретных обещаний Россия может посчитать перемирие ловушкой. Bloomberg, однако, также со ссылкой на источники, писал, что, по его данным, Москва скорее всего, согласится на прекращение огня, но попытается обеспечить максимально выгодные для себя условия.