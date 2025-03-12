Зачем Путин приехал на передовую в Курской области

Политологи также обратили внимание на слова Путина относительно отношения к военнопленным, прописанном в Женевской конвенции. Марат Баширов считает, что в них кроется сигнал о том, что с иностранными наемниками российские военные имеют полное право поступать как с террористами. «Александр Невский сказал: “Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет”. В нашем законодательстве это оформлено: если сдаешься, значит, сдаешься, но мы не будем смотреть на тебя как на военнопленного.