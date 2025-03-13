Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные «осуществляют маневр по занятию выгодных рубежей обороны».
«В переводе на русский: для киевского режима дело труба, суджанская труба», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что бойцы сводного штурмового отряда, сформированного из военнослужащих 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда специального назначения «Ахмат», а также добровольцев штурмовой бригады «Ветераны», «Ветер-V», преодолев около 15 км внутри трубопровода, внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у города Суджи в глубине обороны ВСУ.