Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на отступление Вооруженных сил Украины в Курской области. Так, Захарова написала в Telegram-канале, что для Киева дело — труба.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале заявил, что украинские военные «проводят маневры для занятия выгодных оборонительных позиций».
«В переводе на русский: для киевского режима дело-труба, суджанская труба», — ответила на слова Сырского Захарова.
Накануне народный депутат Украины Марьяна Безуглая рассказала, что главнокомандующий ВСУ уже начал чистку на фоне провалов ВСУ в Курской области. Так, со своей должности снят генерал-майор Дмитрий Красильников*. Именно его обвиняют в причастности к преступлениям в Курской области под руководством Владимира Зеленского.
* — Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.