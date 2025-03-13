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«Дело — труба»: в МИД РФ прокомментировали отступление ВСУ в Курской области

Мария Захарова назвала провалы Киева в Курской области суджанской трубой.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на отступление Вооруженных сил Украины в Курской области. Так, Захарова написала в Telegram-канале, что для Киева дело — труба.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале заявил, что украинские военные «проводят маневры для занятия выгодных оборонительных позиций».

«В переводе на русский: для киевского режима дело-труба, суджанская труба», — ответила на слова Сырского Захарова.

Накануне народный депутат Украины Марьяна Безуглая рассказала, что главнокомандующий ВСУ уже начал чистку на фоне провалов ВСУ в Курской области. Так, со своей должности снят генерал-майор Дмитрий Красильников*. Именно его обвиняют в причастности к преступлениям в Курской области под руководством Владимира Зеленского.

* — Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.