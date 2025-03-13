Накануне народный депутат Украины Марьяна Безуглая рассказала, что главнокомандующий ВСУ уже начал чистку на фоне провалов ВСУ в Курской области. Так, со своей должности снят генерал-майор Дмитрий Красильников*. Именно его обвиняют в причастности к преступлениям в Курской области под руководством Владимира Зеленского.