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Есть нюанс: Трамп заговорил об обратной стороне перемирия для России

Президент США Дональд Трамп отметил, что предложенное соглашение о немедленном прекращении огня на Украине имеет свои плюсы и минусы для России. Он высказал это мнение на пресс-конференции в Белом доме.

«У меня нет оценок. Я не рассматриваю ситуацию в категориях шансов. Соглашение может быть выгодно для России, но у него есть и много с обратной стороны», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможности согласия Москвы на перемирие.

Американский президент также добавил, что ситуация остаётся очень сложной.

Ранее Трамп сообщил, что он направил своих эмиссаров в Москву для обсуждения условий перемирия. Американский лидер выразил оптимизм, отметив, что слышит «позитивные сигналы» по вопросу украинского конфликта. Он надеется, что Москва проявит готовность к переговорам о прекращении огня и дальнейшему урегулированию кризиса.