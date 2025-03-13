Есть нюанс: Трамп заговорил об обратной стороне перемирия для России

«У меня нет оценок. Я не рассматриваю ситуацию в категориях шансов. Соглашение может быть выгодно для России, но у него есть и много с обратной стороны», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможности согласия Москвы на перемирие.
Американский президент также добавил, что ситуация остаётся очень сложной.
Ранее Трамп сообщил, что он направил своих эмиссаров в Москву для обсуждения условий перемирия. Американский лидер выразил оптимизм, отметив, что слышит «позитивные сигналы» по вопросу украинского конфликта. Он надеется, что Москва проявит готовность к переговорам о прекращении огня и дальнейшему урегулированию кризиса.