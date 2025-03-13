Новости СВО. Освобождены Казачья Локня и Днепроэнергия, ВС РФ наступают в Сумской области, Зеленский обнаглел и грозит России, 13 марта

Сразу после переговоров в Саудовской Аравии между США и Украиной глава киевского режима Владимир Зеленский набрался наглости и выступил с дерзкими заявлениями. Говоря о недавней масштабной атаке БПЛА по жилым домам в российских регионах, он отметил, что это был лишь ответ на то, что делает Россия. Что касается предложения США о 30-дневном перемирии, Зеленский пригрозил, что в случае отказа РФ «США предпримут серьёзные шаги против России и усилят Украину». Глава киевского режима дал понять украинцам, а точнее мужчинам, что расслабляться не стоит. Даже если перемирие вступит в силу, то мобилизация продолжится. Зеленский отметил, что в случае заключения мирного соглашения Киев не признает потери территорий. А вот выборов на Украине, по его словам, до отмены военного положения ждать не стоит. Значит, до того момента, пока идут боевые действия, Зеленский будет во главе киевского режима.