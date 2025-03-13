Путин заслушал доклад Герасимова в Курской области и поручил освободить регион

Он особо обратил внимание на то, что все, кто находится в Курской области и совершают преступления против мирных жителей, противодействуют военным, силовикам и спецслужбам, — террористы. Именно так их действия квалифицирует Генпрокуратура, СК возбуждает уголовные дела по статье о терроризме. Он уточнил, что на иностранных наемников не распространяется действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными.