Миронов предложил присвоить звания Героев России участникам операции «Поток»

Операция «Поток» стала известной благодаря тому, что более 800 российских военных использовали пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород для проникновения в город Суджа. Для украинских боевиков манёвр российской армии стал полной неожиданностью. 11 марта стало известно об освобождении промышленной зоны Суджи, а на следующий день военные установили флаг РФ на здание администрации города.