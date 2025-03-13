Трамп не продлил лицензию для расчётов за российские энергоресурсы

Генеральная лицензия 8L, истёкшая 12 марта, разрешала ограниченные транзакции с рядом российских банков исключительно для расчётов за нефть, газ, уголь и другие энергоресурсы.
Эксперты считают, что это решение может привести к росту цен на нефть на пять долларов за баррель.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что во время обсуждений по урегулированию конфликта на Украине могут поднять тему смягчения антироссийских санкций со стороны ЕС. Он полагает, что Россия сама инициирует этот вопрос.