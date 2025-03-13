Владимир Путин: наемники ВСУ не защищены Женевской конвенцией о пленных

«Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно — ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», — пояснил российский глава.