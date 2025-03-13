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Владимир Путин: наемники ВСУ не защищены Женевской конвенцией о пленных

Президент России Владимир Путин напомнил о гуманном отношении ко всем пленным.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин на совещании в одном из командных пунктов в Курской области заявил, что российские силы обязаны гуманно обращаться со всеми пленными, однако иностранные наемники ВСУ не защищены Женевской конвенцией.

«Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно — ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», — пояснил российский глава.

12 марта российский президент прибыл на территорию Курской области для проведения совещания. Путина встретили руководство группировки «Север» и начальник Генштаба Минобороны России Валерий Герасимов.

Так, в ходе доклада Герасимов рассказал о продолжении операции по уничтожению противника на территории Курской области и о ближайших задачах российской армии в отношении противника на территории региона.