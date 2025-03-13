ООН предупредила о множестве смертей без иностранной помощи от США

По его словам, «темпы и масштабы сокращения финансирования, с которыми мы столкнулись, безусловно, являются сейсмическим шоком для сектора» гуманитарной помощи. По его оценкам, более 300 млн человек нуждаются в гуманитарной поддержке. Флетчер отметил, что в ООН «слишком сильно» рассчитывали на помощь США, а теперь приходится выбирать, чьи жизни «ставить на первое место».