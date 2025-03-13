Владимир Путин заслушал доклад Герасимова о поражении ВСУ в Курской области: главное

Президент России Владимир Путин посетил Курскую область. Российский лидер провел совещание на одном из командных пунктов курской группировки войск и заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Начальник Генштаба сообщил президенту, что Вооруженные силы России в процессе наступательных операций освободили более 1100 кв. км территории в курском приграничье, что составляет свыше 86% от площади, ранее занятой противником.
Герасимов также отметил, что потери Вооруженных сил Украины в курском приграничье превысили 67 тыс. человек. Он подчеркнул, что боевики ВСУ активно сдаются в плен, осознавая бесперспективность ситуации на курском направлении. Российские военные захватили в плен 430 бойцов.
Уточняется, что операция по ликвидации противника на территории Курской области продолжается. Герасимов заявил, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, и ее планомерное уничтожение продолжается. Российские войска из курского приграничья на некоторых участках пересекли государственную границу и выдвинулись в Сумскую область.
Кроме этого, начальник Генштаба подчеркнул, что планы киевского режима по созданию плацдарма в Курской области и сдерживанию продвижения российских войск на других направлениях потерпели крах.
Среди главных заявлений российского президента были: разгром ВСУ в Курской области в кратчайшие сроки, гуманное обращение со всеми пленными, обдумывание вопроса о создании создании зоны безопасности вдоль российско-украинской границы.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская армия показывает успешное продвижение в Курской области, а динамика ситуации — положительная. Накануне в Минобороны России проинформировали об успехах российских войск в Курской области на 12 марта. Так, ВСУ за сутки потеряли более 270 военнослужащих, а также уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 20 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки Paladin.