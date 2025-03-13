Владимир Путин заслушал доклад Герасимова о поражении ВСУ в Курской области: главное

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская армия показывает успешное продвижение в Курской области, а динамика ситуации — положительная. Накануне в Минобороны России проинформировали об успехах российских войск в Курской области на 12 марта. Так, ВСУ за сутки потеряли более 270 военнослужащих, а также уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 20 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки Paladin.