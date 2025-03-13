МИД Британии призвал Россию прекратить взаимную высылку дипломатов

Дополнение появилось в заявление Форин-офиса о лишении аккредитации одного из сотрудников российского посольства и его супруги. Лондон объяснил эти действия «сложными двусторонними отношениями» с Москвой, упомянул СВО и «враждебные» действия, исходящие от российской стороны. Несмотря на эти обстоятельства, в британском правительстве уверены, что необходимо сохранить каналы общения и дипломатические представительства.
«Мы считаем этот инцидент завершённым и призываем Россию поступить аналогично», — заявили в британском МИД.
Они предупредили, что любые новые действия со стороны Москвы будут расценены как эскалация и получат соответствующий ответ.
Ранее в МИД России предупредили, что Лондон получит ответ, если пойдёт на эскалацию после шпионского скандала. Напомним, ФСБ раскрыла деятельность двух британских шпионов, собиравших секретные сведения под прикрытием посольства в Москве.