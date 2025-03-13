«Ведомости»: весной ожидается сразу несколько отставок губернаторов

Отставки ожидаются сразу в нескольких регионах.
В ближайшие месяцы в России могут произойти перестановки среди губернаторов, включая те регионы, где в этом году выборы не планировались. Ожидаются отставки глав Республик Чувашии и Карелии, Ленинградской и Костромской областей.
«Изменения будут точечными», — подчеркивают источники «Ведомостей». Также отмечается, что на данный момент президент России Владимир Путин встретился с восемью из 13 губернаторов, чьи полномочия заканчиваются осенью 2025-го. По данным источников издания, близких к аппарату президента (АП), встречи зачастую заканчивались просьбами о поддержке их кандидатур на предстоящих выборах.
Собеседники «Ведомостей» также подчеркнули, что судьба некоторых губернаторов, таких как Сергей Ситников из Костромской области и Александр Дрозденко из Ленинградской области, которые занимают свои посты с 2012 года, находится на обсуждении. Вопросы об их возможной отставке или перевыборах якобы активно обсуждаются в АП.
Перестановки среди губернаторов в России продолжаются, начавшись осенью прошлого года. В отставку уже ушли губернаторы Ростовской области Василий Голубев, Тамбовской области Максим Егоров, республики Коми Владимир Уйба и Курской области Алексей Смирнов. На пост главы Коми перевели из Еврейской АО Ростислава Гольдштейна. Его место заняла руководитель программы «Время героев» Мария Костюк. Участник этой же программы Евгений Первышов стал главой Тамбовской области.