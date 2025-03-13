«Ведомости»: весной ожидается сразу несколько отставок губернаторов

Собеседники «Ведомостей» также подчеркнули, что судьба некоторых губернаторов, таких как Сергей Ситников из Костромской области и Александр Дрозденко из Ленинградской области, которые занимают свои посты с 2012 года, находится на обсуждении. Вопросы об их возможной отставке или перевыборах якобы активно обсуждаются в АП.