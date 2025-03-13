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CTV: будущий премьер Канады Карни примет присягу 14 марта

ОТТАВА, 13 марта. /ТАСС/. Будущий премьер-министр Канады Марк Карни примет присягу и возглавит правительство 14 марта. Об этом сообщил телеканал CTV.

Источник: Reuters

о его данным, церемония состоится в 11:00 по времени Оттавы (18:00 мск) в резиденции генерал-губернатора Канады Мэри Саймон. Вместе с Карни присягу дадут члены его кабинета министров, однако до сих пор не ясно, кто в него войдет. Источники телеканала добавили, что действующий премьер-министр Джастин Трюдо подаст в отставку перед церемонией.

9 марта правящая Либеральная партия Канады выбрала бывшего главу Банка Канады Марка Карни своим новым лидером. Он будет новым премьер-министром до следующих парламентских выборов, которые пока запланированы на 20 октября. Не исключено, что Карни может объявить о досрочных выборах. Ранее Трюдо заявил, что покинет пост председателя правящей партии и уйдет в отставку с должности премьера, но только после избрания нового лидера либералов. Трюдо занимает пост главы правительства с 2015 года.