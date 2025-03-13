CTV: будущий премьер Канады Карни примет присягу 14 марта

о его данным, церемония состоится в 11:00 по времени Оттавы (18:00 мск) в резиденции генерал-губернатора Канады Мэри Саймон. Вместе с Карни присягу дадут члены его кабинета министров, однако до сих пор не ясно, кто в него войдет. Источники телеканала добавили, что действующий премьер-министр Джастин Трюдо подаст в отставку перед церемонией.