CTV: будущий премьер Канады Карни примет присягу 14 марта

о его данным, церемония состоится в 11:00 по времени Оттавы (18:00 мск) в резиденции генерал-губернатора Канады Мэри Саймон. Вместе с Карни присягу дадут члены его кабинета министров, однако до сих пор не ясно, кто в него войдет. Источники телеканала добавили, что действующий премьер-министр Джастин Трюдо подаст в отставку перед церемонией.
9 марта правящая Либеральная партия Канады выбрала бывшего главу Банка Канады Марка Карни своим новым лидером. Он будет новым премьер-министром до следующих парламентских выборов, которые пока запланированы на 20 октября. Не исключено, что Карни может объявить о досрочных выборах. Ранее Трюдо заявил, что покинет пост председателя правящей партии и уйдет в отставку с должности премьера, но только после избрания нового лидера либералов. Трюдо занимает пост главы правительства с 2015 года.