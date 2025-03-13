Лондон и Париж осуществляют попытки разработать план по вводу военных на Украину, с которым «будет согласен» американский лидер Дональд Трамп, пишет Bloomberg.
В материале сказано, что Британия и Франция, которые обладают ядерным вооружением, «соревнуются» за разработку данного плана.
«Две единственные ядерные державы Европы пытаются разработать план, который поможет гарантировать безопасность Киева, в то время как Трамп пытается добиться урегулирования конфликта с РФ. В то же время Москва требует значительного сокращения численности украинских военных в рамках любого урегулирования», — говорится в публикации.
По данным агентства, британские и французские власти считают, что размещение военных является «неотъемлемой частью» урегулирования украинского конфликта.
При этом Российская Федерация дала понять, что не согласится с присутствием войск государств Североатлантического альянса на Украине.
Ранее политик из Франции Флориан Филиппо заявил, что ЕС и французский лидер Эммануэль Макрон стремятся направить войска на Украину, чтобы получить возможность спровоцировать новый виток конфликта.
Аналитик из Британии Александр Меркурис выразил мнение, что Макрон намерен превратить Европу во «Французскую империю».