Около 15 стран выразили готовность участвовать в обеспечении безопасности Украины

«Главы генштабов начали разрабатывать гипотезы, чтобы в кратко- или среднесрочной перспективе представить их политическим лидерам, по вопросу, какова может быть архитектура безопасности для долгосрочного мира или, по крайней мере, прекращения огня», — заявил он.
Лекорню добавил, что в настоящий момент «порядка 15 государств» продемонстрировали заинтересованность в том, чтобы продолжать этот процесс.
Ранее Лекорню заявил, что Франция не согласится на демилитаризацию Украины как часть решения конфликта с Россией. Он отметил, что укрепление Киева должно быть ключевым элементом будущих соглашений по архитектуре безопасности в Европе.