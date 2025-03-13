Около 15 стран выразили готовность участвовать в обеспечении безопасности Украины

«Главы генштабов начали разрабатывать гипотезы, чтобы в кратко- или среднесрочной перспективе представить их политическим лидерам, по вопросу, какова может быть архитектура безопасности для долгосрочного мира или, по крайней мере, прекращения огня», — заявил он.