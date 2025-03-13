Владимир Путин вновь отметил бойцов 155-й бригады морпехов ТОФ

Главнокомандующий Вооружёнными силами России Владимир Путин посетил один из пунктов управления курской группировки войск. В ходе визита президент поблагодарил личный состав подразделений за успешное выполнение задач в последнее время, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Среди отмеченных подразделений оказались и приморские военные — бойцы 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ и 83-й ордена Суворова отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ.
Президент также выразил благодарность руководству Главного оперативного управления Генерального штаба за проделанную работу.
«Наша задача в ближайшие сроки — окончательно разгромить противника», — подчеркнул Владимир Путин.
Напомним, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) за массовый героизм и отвагу получила почётное наименование «Курская». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.