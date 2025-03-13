Владимир Путин вновь отметил бойцов 155-й бригады морпехов ТОФ

Главнокомандующий Вооружёнными силами России Владимир Путин посетил один из пунктов управления курской группировки войск. В ходе визита президент поблагодарил личный состав подразделений за успешное выполнение задач в последнее время, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) губернатора Приморья Олега Кожемяко.