Песков: РФ работает с продуманными вариантами завершения конфликта на Украине

Российское руководство рассматривает тщательно проработанные варианты мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты The Washington Post.
Ранее издание опубликовало материал о документе, который якобы оказался в распоряжении европейской разведки. Уточняется, что подобный документ был подготовлен для Кремля анонимным московским аналитическим центром, который, как утверждается, связан с ФСБ.
«Мы работаем с более продуманными вариантами», — сказал Песков, добавив, что Москва не знает подобных «крайне противоречивых рекомендаций».
Кроме этого, в документе говорится, что Кремлю следует ослабить переговорные позиции Вашингтона по урегулированию на Украине, обострив отношения США с другими странами.
В записке также настаивается на роспуске украинского правительства. Документ был подготовлен за неделю до встречи российской и американской делегаций, состоявшейся в Эр-Рияде 18 февраля.
После недавней встречи американской и украинской сторон в Джидде Киев согласился с предложением Вашингтона на 30 дней прекратить огонь в зоне проведения конфликта.