Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: РФ работает с продуманными вариантами завершения конфликта на Украине

В Кремле рассказали, как Россия намерена проводить процесс мирного урегулирования на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Российское руководство рассматривает тщательно проработанные варианты мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты The Washington Post.

Ранее издание опубликовало материал о документе, который якобы оказался в распоряжении европейской разведки. Уточняется, что подобный документ был подготовлен для Кремля анонимным московским аналитическим центром, который, как утверждается, связан с ФСБ.

«Мы работаем с более продуманными вариантами», — сказал Песков, добавив, что Москва не знает подобных «крайне противоречивых рекомендаций».

Кроме этого, в документе говорится, что Кремлю следует ослабить переговорные позиции Вашингтона по урегулированию на Украине, обострив отношения США с другими странами.

В записке также настаивается на роспуске украинского правительства. Документ был подготовлен за неделю до встречи российской и американской делегаций, состоявшейся в Эр-Рияде 18 февраля.

После недавней встречи американской и украинской сторон в Джидде Киев согласился с предложением Вашингтона на 30 дней прекратить огонь в зоне проведения конфликта.