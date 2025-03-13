Трамп пошутил над вице-президентом Вэнсом из-за носков с ирландским клевером

В конце февраля глава США отметил выбор одежды лидера киевского режима, прибывшего в Вашингтон в «спортивках». В Овальном кабинете республиканец подчеркнул неуважительное отношение Зеленского к администрации, стремящейся разрешить конфликт. После этого произошёл громкий скандал и украинского гостя выперли из Белого дома.