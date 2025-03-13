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Трамп пошутил над вице-президентом Вэнсом из-за носков с ирландским клевером

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином обратил внимание на носки вице-президента Джей Ди Вэнса — на них был изображён клевер, символ Ирландии.

Источник: Life.ru

Глава Овального кабинета заметил, что ему понравились носки, но они отвлекли его от темы встречи.

Трамп пошутил над вице-президентом Вэнсом из-за носков с ирландским клевером. Видео © Х / Fox News.

«Мне нравятся эти носки. Я пытался сфокусироваться, но…», — сказал республиканец.

В конце февраля глава США отметил выбор одежды лидера киевского режима, прибывшего в Вашингтон в «спортивках». В Овальном кабинете республиканец подчеркнул неуважительное отношение Зеленского к администрации, стремящейся разрешить конфликт. После этого произошёл громкий скандал и украинского гостя выперли из Белого дома.