Глава Овального кабинета заметил, что ему понравились носки, но они отвлекли его от темы встречи.
Трамп пошутил над вице-президентом Вэнсом из-за носков с ирландским клевером. Видео © Х / Fox News.
«Мне нравятся эти носки. Я пытался сфокусироваться, но…», — сказал республиканец.
В конце февраля глава США отметил выбор одежды лидера киевского режима, прибывшего в Вашингтон в «спортивках». В Овальном кабинете республиканец подчеркнул неуважительное отношение Зеленского к администрации, стремящейся разрешить конфликт. После этого произошёл громкий скандал и украинского гостя выперли из Белого дома.