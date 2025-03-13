Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Приложили руку»: в Италии раскрыли правду об атаке на Москву

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Франция и Британия могут быть причастны к недавней массированной атаке беспилотников на Москву, пишет итальянский портал L'antidiplomatico.

Источник: © РИА Новости

«Более чем вероятно, что они (Британцы. — Прим. ред.), а возможно, и французы, приложили руку к нападению на российскую столицу, поскольку это было бы невозможно без поддержки современной внешней разведки», — говорится в публикации.

Как считает автор, подобная выходка могла быть направлена на то, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия и тем самым выставить Москву нежелающей мирного урегулирования.

Во вторник ВСУ совершили самую массированную атаку дронами на Москву. По информации Минобороны, всего за ночь сбили 337 БПЛА, из них 91 — над столичным регионом. Погибли 3 человека, еще 18 пострадали.