WT сообщила о фальсификации отчетов о задержаниях мигрантов командой Байдена

«Мы обнаружили десятки тысяч случаев, которые были зарегистрированы как аресты, хотя на самом деле речь шла о нелегальных иммигрантах, которых просто оформляли и отпускали», — приводит издание слова Лайонса.
Кроме того, по словам директора, команда Байдена фиксировала аресты, при этом не предпринимая мер для того, чтобы обеспечить соблюдение правил контроля мигрантов.
Также чиновник отметил, что за весь 2024 год более чем две трети всех подобных арестов совершались ради выполнения плана, являясь при этом «театром правоприменения». Он добавил, что задержанных сразу же отпускали.
В этот же день агентство Reuters сообщило о том, что иммиграционные центры содержания под стражей в США заполнены до отказа и содержат 47,6 тыс. задержанных. В публикации сказано, что в настоящий момент администрация американского лидера Дональда Трампа ищет возможность создания большего количества койко-мест.
Американский лидер заявил 22 февраля о решении проблемы нелегальной миграции в стране. Он также сообщил, что обеспечил Соединенным Штатам лучшие границы за всю историю. По его словам, администрация государства провела самую большую операцию по депортации нелегалов за всё время существования США.