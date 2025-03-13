Захарова словами дело труба ответила Сырскому, заявившему о манёврах под Суджей

«В переводе на русский: для киевского режима дело труба, суджанская труба», — написала Захарова в Telegram-канале.
Такое заявление последовало после того, как Сырский сообщил, что украинские силы «осуществляют манёвр по занятию выгодных рубежей обороны».
Напомним, около 800 солдат ВС РФ использовали газовую трубу для доступа к оккупированной украинскими формированиями Судже в Курской области. Бойцы преодолели путь за полтора дня. Однако им пришлось ждать ещё около пяти суток — с 2 по 8 марта. Утром 8 марта стартовал штурм. Операция по освобождению Суджи получила название «Поток».