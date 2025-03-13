Мэр Братска прокомментировал скандал вокруг выдачи жилищных сертификатов

Мэр Братска Александр Дубровин прокомментировал скандал вокруг выдачи сертификатов по программе «Молодым семьям — доступное жилье» многодетным семьям выходцев из среднеазиатских республик. Он заявил, что реализация программы проходит в рамках закона, а в двух семьях только у одного родителя не было гражданства РФ, что, в свою очередь, никак не противоречит требованиям, которые определены федеральным и региональным правительствами. Видео с заявлением Александр Дубровин опубликовал в своем тг-канале (18+), пишет ИА IrkutskMedia.