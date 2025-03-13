Мэр Братска прокомментировал скандал вокруг выдачи жилищных сертификатов

Мэр Братска Александр Дубровин прокомментировал скандал вокруг выдачи сертификатов по программе «Молодым семьям — доступное жилье» многодетным семьям выходцев из среднеазиатских республик. Он заявил, что реализация программы проходит в рамках закона, а в двух семьях только у одного родителя не было гражданства РФ, что, в свою очередь, никак не противоречит требованиям, которые определены федеральным и региональным правительствами. Видео с заявлением Александр Дубровин опубликовал в своем тг-канале (18+), пишет ИА IrkutskMedia.
«После шумихи, раздутой в соцсетях, где информация в отдельных пабликах умышленно искажалась, СК и прокуратурой были организованы проверки по факту соблюдения законности при исполнении программы. Я прошу братчан не поддаваться на эти фейковые новости и доверять только официальным источникам информации», — заявил мэр.
Александр Дубровин также добавил, что власти города взаимодействуют с органами правопорядка и ждут вынесения правовой оценки.
Напомним, в конце февраля в администрации города прошло первое в 2025 году вручение свидетельств участникам программы «Молодым семьям — доступное жилье». Сертификаты получили 33 семьи, среди них оказались и выходцы из среднеазиатских республик. На этот факт обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин, который поручил провести доследственную проверку. После в СК РФ по Приангарью возбудили уголовное дело о превышении полномочий.