Посол Келин: Москва рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине

Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона провести переговоры с Москвой по предложению о 30-дневном прекращении огня на Украине. Киев уже выразил согласие на перемирие, и теперь, по словам президента США, дальнейшее развитие ситуации зависит от России. Трамп отметил, что перемирие может стать основой для более широкого соглашения. По его мнению, в вопросе потенциального прекращения огня на Украине «сейчас все зависит от России».