Сенатор Калашников должен пролоббировать интересы хабаровских рыбаков

На внеочередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края депутаты приняли решение направить в Госдуму поправки к законопроекту «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», который был принят в первом чтении. Представлять интересы региона станет сенатор Российской Федерации Виктор Калашников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Согласно концепции законопроекта, принятой в первом чтении, рыбопромышленные предприятия могут до 30 декабря 2025 года перезаключить договоры на использование рыбопромысловых участков на новый двадцатилетний срок без проведения аукциона.
Если предприятие не воспользуется этим правом до конца 2025 года, оно утратит возможность перезаключить договор без аукциона. По оценкам правительства края, плата за перезаключение договоров составит около 13 млрд рублей.
— Мы предлагаем перезаключить договоры не до 30 декабря 2025 года, а до конца 2026 года. Это нужно для того, чтобы рыбопромышленники, в том числе и из Хабаровского края, смогли аккумулировать больше средств. Да, у нас сейчас будет рассрочка на аренду участков: четыре платежа за три года, но горизонт в 20 лет подразумевает очень большую сумму платежа, — заявлял ранее президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.
Председатель думского комитета по промышленности, предпринимательству и инфраструктуре Валерий Постельник отметил, что предприятия не успели накопить необходимые средства и вынуждены будут привлекать кредиты. Поэтому комитет также предложил перенести сроки переоформления договоров на 30 декабря 2026 года, что поможет предприятиям укрепить свою финансовую устойчивость.
Депутаты также предложили сенатору Виктору Калашникову от Хабаровского края внести поправки к законопроекту в Государственную Думу.
В Хабаровском крае более 70 рыболовецких артелей занимаются добычей и переработкой лосося, включая семь градообразующих предприятий. Большинство из них — представители малого и среднего бизнеса, работающие в сложных климатических условиях Крайнего Севера и удаленных районов. Их деятельность обеспечивает занятость и стабильный доход для местных жителей.
Другие субъекты Дальневосточного федерального округа, включая Камчатский и Приморский края, также выразили обеспокоенность по поводу этой инициативы. Председатель Законодательной Думы края Николай Шевцов планирует поддержать инициативу на парламентских слушаниях в Государственной Думе 19 марта.