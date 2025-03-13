Сенатор Калашников должен пролоббировать интересы хабаровских рыбаков

— Мы предлагаем перезаключить договоры не до 30 декабря 2025 года, а до конца 2026 года. Это нужно для того, чтобы рыбопромышленники, в том числе и из Хабаровского края, смогли аккумулировать больше средств. Да, у нас сейчас будет рассрочка на аренду участков: четыре платежа за три года, но горизонт в 20 лет подразумевает очень большую сумму платежа, — заявлял ранее президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.