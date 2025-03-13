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Песков: Россия работает с продуманными вариантами мирного плана по Украине

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия работает с продуманными вариантами того, как проводить процесс мирного урегулирования украинского конфликта, заявил американской газете Washington Post пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Так Песков прокомментировал попавший в распоряжение европейской разведки документ, который, как утверждается, был составлен для Кремля неназванным московским аналитическим центром, якобы связанным с ФСБ.

Газета со ссылкой на документ утверждает, что Россия хочет ослабить позиции США на переговорах по Украине, обострив отношения Штатов с другими странами. Издание приписывает Москве намерение урегулировать украинский кризис не ранее 2026 года.

Пресс-секретарь президента России заявил, что Кремль «не знал о подобных рекомендациях», и назвал их «крайне противоречивыми».

«Мы работаем с более продуманными вариантами», — приводит газета слова Пескова.

В минувший вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Белый дом немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.

Песков, в свою очередь, отметил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Представитель Кремля добавил, что в эти дни Россия и Соединенные Штаты запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.