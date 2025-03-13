Трамп признал участие НАТО в боевых действиях против России на Украине

Кроме того, он выразил мнение о будущем США в составе альянса, указав на необходимость справедливого отношения к Америке со стороны других стран — членов. Трамп подчеркнул, что американцы не будут помогать тем, кто не выполняет своих финансовых обязательств перед военным блоком.