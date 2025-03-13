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Трамп признал участие НАТО в боевых действиях против России на Украине

Президент США Дональд Трамп признал, что НАТО ведёт боевые действия против России на территории Украины. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Деньги поступали миллиардами и миллиардами долларов, и НАТО стала намного сильнее. Теперь НАТО потратила большую часть этих денег, ведя эту ужасную войну», — сказал республиканец.

Кроме того, он выразил мнение о будущем США в составе альянса, указав на необходимость справедливого отношения к Америке со стороны других стран — членов. Трамп подчеркнул, что американцы не будут помогать тем, кто не выполняет своих финансовых обязательств перед военным блоком.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте выразил поддержку американскому лидеру Дональду Трампу и одобрительно высказался о мирных инициативах главы Белого дома. Также он заявил, что безопасность Украины после достижения договорённостей о прекращении огня можно обеспечить и другими способами, помимо отправки туда европейских миротворцев.