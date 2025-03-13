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В парламенте Грузии указали на причастность ЕС к митингам в Тбилиси

В 2024 года беспорядки на акциях протеста в Грузии проходили при подстрекательстве организаций, которые финансировал Евросоюз. Об этом сообщил 12 марта в интервью телеканалу «Рустави-2» спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Источник: Соцсети

«Мы годами гордились тем, что грузинский протест был ненасильственным. Даже лист не шелохнулся бы на дереве, когда речь шла о грузинском протесте. А сейчас не то что лист, машины переворачивали, сжигали, кидали коктейли Молотова. Это всё подстрекали организации, финансируемые Евросоюзом», — сказал он.

Папуашвили также напомнил, что в конце прошлого года официальные лица ЕС не осудили действия митингующих, которые чуть не сожгли здание парламента, забрасывая его петардами и зажигательными смесями.

3 февраля возле здания первого государственного канала в Грузии произошла потасовка между митингующими и полицией. До этого, 2 февраля, протестующие в Тбилиси попытались перекрыть проспект Агмашенебели — одну из главных транспортных магистралей города.