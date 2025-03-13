В парламенте Грузии указали на причастность ЕС к митингам в Тбилиси

«Мы годами гордились тем, что грузинский протест был ненасильственным. Даже лист не шелохнулся бы на дереве, когда речь шла о грузинском протесте. А сейчас не то что лист, машины переворачивали, сжигали, кидали коктейли Молотова. Это всё подстрекали организации, финансируемые Евросоюзом», — сказал он.
Папуашвили также напомнил, что в конце прошлого года официальные лица ЕС не осудили действия митингующих, которые чуть не сожгли здание парламента, забрасывая его петардами и зажигательными смесями.
3 февраля возле здания первого государственного канала в Грузии произошла потасовка между митингующими и полицией. До этого, 2 февраля, протестующие в Тбилиси попытались перекрыть проспект Агмашенебели — одну из главных транспортных магистралей города.