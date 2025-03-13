В США раскрыли замысел Трампа в отношении России

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано заявил, что интересы России и США никогда не будут идентичными, они не могут совпадать даже на 50%. Лавров также подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа применяет в отношениях с Москвой логику отношений Соединенных Штатов с Китаем, при которой стороны друг друга критикуют, но при этом разговаривают. При этом глава МИД заверил, что Москва никогда не нарушит свои юридические и политические обязательства, связывающие ее с Пекином.