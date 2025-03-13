В США раскрыли замысел Трампа в отношении России

«Трамп, похоже, стремится к сближению с Москвой — но почему? Некоторые сторонники Трампа видят в этом грандиозную стратегию», — говорится в материале.
По мнению авторов материала, Трамп применяет стратегию «обратного Киссинджера», то есть пытается наладить отношения с Россией, чтобы ослабить Китай — пусть даже и ценой прекращения конфликта на Украине.
Издание называет восстановление отношений с Россией в определенной степени разумным с целью сосредоточиться на Китае.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано заявил, что интересы России и США никогда не будут идентичными, они не могут совпадать даже на 50%. Лавров также подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа применяет в отношениях с Москвой логику отношений Соединенных Штатов с Китаем, при которой стороны друг друга критикуют, но при этом разговаривают. При этом глава МИД заверил, что Москва никогда не нарушит свои юридические и политические обязательства, связывающие ее с Пекином.