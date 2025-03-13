«Мы рассмотрим»: В России пообещали подумать над предложением США по Украине

Он подчеркнул, что прекращение военных действий возможно только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.
«Мы рассмотрим американское предложение о прекращении огня… Мы прекратим военные действия только тогда, когда у нас будет полное, всеобъемлющее соглашение», — отметил Келин.
Заявление последовало после длительных переговоров между представителями США и Украины в саудовской Джидде, где украинская сторона выразила готовность к 30-дневному прекращению огня при условии аналогичных действий со стороны России. Американская администрация, в свою очередь, подтвердила намерение возобновить поддержку Киева.