«Умный город» в Астане обойдется в $190 млн

«Проект “Умный город Астана” направлен на разработку экосистемы, работающей на основе видеоаналитики на основе ИИ, что позволит улучшить городское управление, оптимизировать дорожное движение и общественную безопасность. Благодаря интеграции передовой инфраструктуры мониторинга и интеллектуальных систем зрения эта инициатива будет предоставлять информацию в режиме реального времени для улучшения городских операций и ситуационной осведомленности», — прокомментировал событие, главный исполнительный директор Presight Томас Прамотедхам.