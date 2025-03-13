«Умный город» в Астане обойдется в $190 млн

АСТАНА, 13 мар — Sputnik. Компания Presight (резидент Объединенных арабских эмиратов), специализирующаяся на градостроительных решениях, созданных на основе Искусственного интеллекта (ИИ), подписала контракт с акиматом (мэрией) Астаны для развертывания проекта «умного города».
Об подробностях сделки компания сообщила на своем официальном сайте. Как следует из информации, проект «умного города» создается на базе искусственного интеллекта с целью оцифровки городской инфраструктуры, улучшения управления дорожным движением и модернизации государственных услуг.
Цифровые решения сулят Астане немало выгод — от сокращения трафика и заторов до более быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Проект призван повысить комфорт проживания для астанчан. Он предусматривает внедрение датчиков и инфраструктуры на базе «Интернета вещей» для создания цифрового двойника города.
«Казахстанские компании будут отвечать за 60 процентов от общего объема проекта “Умный город”, гарантируя, что рабочие места, создание стоимости внутри страны и инвестиции останутся в Казахстане», — отмечено в сообщении.
Ключевым компонентом проекта являются решения по управлению дорожным движением на базе ИИ, призванные повысить безопасность дорожного движения и оптимизировать мобильность. Существующие источники визуальных данных будут объединены в «цифровой двойник» города, отражающийся в режиме реального времени, что позволит проводить предиктивную аналитику и быстрее реагировать на инциденты.
Благодаря ответственному и этичному внедрению решений на базе ИИ жители Астаны получат улучшенные государственные услуги, оцифрованную инфраструктуру, улучшенный доступ к здравоохранению и более безопасную и эффективную городскую среду.
«Проект “Умный город Астана” направлен на разработку экосистемы, работающей на основе видеоаналитики на основе ИИ, что позволит улучшить городское управление, оптимизировать дорожное движение и общественную безопасность. Благодаря интеграции передовой инфраструктуры мониторинга и интеллектуальных систем зрения эта инициатива будет предоставлять информацию в режиме реального времени для улучшения городских операций и ситуационной осведомленности», — прокомментировал событие, главный исполнительный директор Presight Томас Прамотедхам.
Проект умного города тесно связан с другими крупными объявлениями Presight в Казахстане. В 2024 году Министерство цифрового развития Казахстана в сотрудничестве с Samruk-Kazyna, Фондом национального благосостояния Казахстана, поручило Presight разработать современный суперкомпьютер ИИ и кластер центров обработки данных для поддержки инициатив цифровой трансформации страны.
В 2023 году Presight также начал сотрудничать с Astana Hub, крупнейшим международным технопарком для ИТ-стартапов в Центральной Азии, для поддержки сделок венчурного финансирования для стартапов.