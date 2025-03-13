Песков: РФ работает с более взвешенными вариантами решения конфликта на Украине

Песков прокомментировал документ, который, по мнению газеты, составил влиятельный аналитический центр в Москве. В нём отклоняются предварительные предложения президента Дональда Трампа о заключении мирного соглашения за 100 дней. Авторы считают эти планы «невозможными для реализации» и утверждают, что «мирное разрешение украинского кризиса не состоится до 2026 года». Они добавляют, что простое прекращение огня также не интересует Россию.