Трамп признал участие НАТО в конфликте с Россией на Украине

Президент США Дональд Трамп признал, что боевые действия на Украине фактически являются войной Организации Североатлантического договора (НАТО) против России, передает ТАСС.
Трамп напомнил, что во время его первого президентского срока члены альянса под его давлением существенно увеличили военные расходы, в результате чего НАТО стала намного сильнее. «Теперь НАТО потратила большую часть этих денег, ведя эту ужасную войну», — заявил Трамп на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме, имея в виду конфликт на Украине, и выразил сожаление, что это произошло.
Американский лидер также заявил о необходимости справедливого отношения НАТО к США. По его словам, если страны альянса платят по своим счетам и выполняют свои обязательства, США будут их поддерживать, а в противном случае Вашингтон помогать не станет.
Ранее Трамп заявил, что пока не достигнуто договоренности о его контактах с президентом России Владимиром Путиным.
Президент США также говорил о готовности Украины к «полному прекращению огня». Вашингтон отменил приостановку в обмене разведданными и утвердил возобновление поставок вооружения для ВСУ.