Трамп признал участие НАТО в конфликте с Россией на Украине

Трамп напомнил, что во время его первого президентского срока члены альянса под его давлением существенно увеличили военные расходы, в результате чего НАТО стала намного сильнее. «Теперь НАТО потратила большую часть этих денег, ведя эту ужасную войну», — заявил Трамп на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме, имея в виду конфликт на Украине, и выразил сожаление, что это произошло.