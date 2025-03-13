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В Омске закрылся филиал политической партии

Её федеральное управление закрылось ещё в прошлом году.

Источник: Om1 Омск

В понедельник, 10 марта, в Омске был ликвидирован региональный филиал политической «Партии дела». Он просуществовал в области свыше двенадцати лет, с февраля 2013 года.

За это время у партии было два лидера — Лариса Бондаренко (2013−2021) и Андрей Рягузов (2021−2025). Однако, вероятно, самым известным представителем «Партии дела» в регионе можно считать предпринимателя Константина Бабкина, который в 2017 году был в числе кандидатов на пост мэра Омска. Однако в конце прошлого года Бабкин вступил в ряды ЛДПР. Тогда же было расформировано федеральное управление партии.

В процессе ликвидации также находится региональное отделение «Партии роста», которое существует в Омской области с 2016 года.