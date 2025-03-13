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Песков раскрыл, когда Путин может дать комментарий по ситуации на Украине

Песков: Путин может высказаться по Украине 13 марта.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин может 13 марта высказаться по Украине на пресс-конференции. С таким предположением в беседе с ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Все будет зависеть от вопросов журналистов», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Агентство напоминает, что 13 марта запланирована совместная пресс-конфренция Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко по итогам их переговоров.

Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко 13 марта. Визит белорусского лидера в РФ станет его первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост главы государства.

Также лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, включая стратегическое партнерство и союзничество.