Песков раскрыл, когда Путин может дать комментарий по ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин может 13 марта высказаться по Украине на пресс-конференции. С таким предположением в беседе с ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Все будет зависеть от вопросов журналистов», — отметил пресс-секретарь российского президента.
Агентство напоминает, что 13 марта запланирована совместная пресс-конфренция Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко по итогам их переговоров.
Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко 13 марта. Визит белорусского лидера в РФ станет его первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост главы государства.
Также лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, включая стратегическое партнерство и союзничество.