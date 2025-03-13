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Еще 11 районов Челябинской области будут преобразованы в муниципальные округа

Еще 11 районов Челябинской области будут преобразованы в муниципальные округа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Pchela.News

«В Заксобрание поступили обращения еще от 11 из 23 муниципальных районов, которые реформируются в 2025 году», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в настоящее время законопроекты о статусе и границах округов рассматриваются профильными комитетами, проводится комплекс подготовительных работ по преобразованию районов.

«Все поселения, входящие в муниципальный район, объединяются в муниципальный округ», — добавили в ЗСО.

Округами станут Аргаяшский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Кизильский, Кунашакский, Нагайбакский, Октябрьский, Сосновский, Увельский и Чесменский районы.

Постановления об изменении статуса этих территорий планируется принять на ближайшем и внеочередном заседании Законодательного Собрания — 13 марта. Законы вступят в силу с 31 марта 2025 года.

Нормативные акты о преобразовании оставшихся 10 районов в округа депутаты ЗСО рассмотрят на очередном заседании 27 марта.

Кроме этого, поступают документы от смежных муниципалитетов в целях одновременной корректировки общих границ.

Напомним, первыми в текущем году были преобразованы в муниципальные округа Ашинский и Кусинский районы. Решения были приняты в феврале. Следующий этап преобразования — проведение выборов в новые органы представительной власти округов.