Еще 11 районов Челябинской области будут преобразованы в муниципальные округа

«В Заксобрание поступили обращения еще от 11 из 23 муниципальных районов, которые реформируются в 2025 году», — сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что в настоящее время законопроекты о статусе и границах округов рассматриваются профильными комитетами, проводится комплекс подготовительных работ по преобразованию районов.
«Все поселения, входящие в муниципальный район, объединяются в муниципальный округ», — добавили в ЗСО.
Округами станут Аргаяшский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Кизильский, Кунашакский, Нагайбакский, Октябрьский, Сосновский, Увельский и Чесменский районы.
Постановления об изменении статуса этих территорий планируется принять на ближайшем и внеочередном заседании Законодательного Собрания — 13 марта. Законы вступят в силу с 31 марта 2025 года.
Нормативные акты о преобразовании оставшихся 10 районов в округа депутаты ЗСО рассмотрят на очередном заседании 27 марта.
Кроме этого, поступают документы от смежных муниципалитетов в целях одновременной корректировки общих границ.
Напомним, первыми в текущем году были преобразованы в муниципальные округа Ашинский и Кусинский районы. Решения были приняты в феврале. Следующий этап преобразования — проведение выборов в новые органы представительной власти округов.