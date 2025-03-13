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Путин и Лукашенко проведут переговоры в Москве

Белорусский лидер Александр Лукашенко совершает официальный визит в РФ, это его первая зарубежная поездка после переизбрания на президентский пост.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений Беларуси и России, а также международная повестка будет обсуждена в Москве 13 марта на переговорах президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина.

«Переговоры Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным пройдут 13 марта в Кремле», — сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что главы государств в формате «один на один», а затем в расширенном составе с участием членов делегаций обсудят ряд тем, среди которых развитие двустороннего сотрудничества, интеграция, а также международную повестку дня.

«Пул Первого» также проинформировал, что в программе визита президента Беларуси в Россию запланирован ряд иных мероприятий, предусмотренных его официальным статусом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщал, что в минувшую среду Владимир Путин определенное время посвятил подготовке к официальному визиту белорусского коллеги в РФ.

«(,) будет беседа с Лукашенко, будут российско-белорусские переговоры в формате официального завтрака, будет подписан ряд документов и состоится совместная пресс-конференция», — рассказал пресс-секретарь президента РФ.

Это будет первая зарубежная поездка президента Беларуси Александра Лукашенко после переизбрания на пост главы белорусского государства.