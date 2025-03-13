В Ростовской области ужесточат правила весеннего призыва

Что касается уклонистов, которые не посещают военкомат после получения повестки, то их ожидают штрафы и ряд ограничений. В частности, в 2024 году за неявку штрафовали от 500 рублей до 3000 рублей, в 2025 году — от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей.