В Ростовской области ужесточат правила весеннего призыва

В Ростовской области весенний призыв пройдёт с изменениями. Прежде всего, с 2024 году на военную службу призывают с 18 до 30 лет.
Кроме того, с ноябре прошлого года в регионе действует единый реестр воинского учёта и повестки призывники получат электронные.
Что касается уклонистов, которые не посещают военкомат после получения повестки, то их ожидают штрафы и ряд ограничений. В частности, в 2024 году за неявку штрафовали от 500 рублей до 3000 рублей, в 2025 году — от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей.
Также за несообщение в военкомат информации о смене места жительства, семейного положения и других данных штраф — 1000- 5000 рублей, выезд из страны более чем на 6 месяцев без уведомления военкомата — 5000−15 000 рублей, уклонение от медкомиссии — 15 000−25 000 рублей.
Кроме того, не явившиеся в военкомат в течение 20 дней не смогут водить транспорт, регистрировать ИП и самозанятого, брать кредиты и займы, регистрировать транспорт и имущество.