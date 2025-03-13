Финляндия становится плацдармом для агрессии против России, заявил Патрушев

Вашингтон и Лондон в начале 1940 года приняли принципиальное решение начать войну против СССР, ударить из Финляндии, захватив Ленинград, а также создать «национальное русское правительство» — данные об этом, полученные советской разведкой, приводятся в рассекреченных архивных документах, ранее опубликованных Президентской библиотекой. Великобритания и Франция тогда активно снабжали Финляндию оружием для нанесения ударов по СССР, и набирали наемников не только из числа своих граждан, но и лиц из других стран, для отправки в Финляндию с целью участия в войне против СССР. При этом британские острова были базой для подготовки наемников и хабом для их переправки к театру военных действий.